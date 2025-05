Graciela Alfano tomó partido por la China Suárez en medio de la guerra con Wanda Nara y Yanina Latorre por su explosivo noviazgo con Mauro Icardi.

En ese marco, la diva salió al aire en Pasó en América, el programa que conduce Sabrina Rojas, y sostuvo que Eugenia Suárez no fue quien rompió el matrimonio del futbolista con la empresaria, ni el de Pampita y Benjamín Vicuña, ni el del Eugenia Tobal y Nicolás Cabré.

Bechara no coincidió por completo con Alfano, Rojas también hizo una dura observación sobre el recurrente accionar de la China ¡y Graciela las mandó a actualizarse y a no hacer diagnósticos sin pasar por la Facultad!

Foto: captura de pantalla de América, Pasó en América.

GRACIELA ALFANO SE PUSO MUY PICANTE CON AILÉN BECHARA Y SABRINA ROJAS EN VIVO

Ailén Bechara: -Coincido con vos con que sería ideal con que nadie opine de la vida del otro. Nadie es quien para juzgar lo que hacen con sus vidas y no nos importa. El tema es que ellos exponen y siempre se le critica a la China que siempre se metió con gente que estaba ocupada, con hombres casados, y que no fue empática con Pampita, con Tobal. Conocía a Wanda y se metió en su matrimonio. No es solo que la envidian porque es bellísima.

Graciela Alfano: -Pará. Amor, ese argumento lo entiendo, pero actualízame el software. Tenés menos de la mitad de años que yo y yo estoy más avanzada que vos en lo que hacen relaciones humanas. Yo actualicé el software y tenés que actualizarlo.

Ailén: -Seguramente.

Graciela: -Lo que yo dije es que los matrimonios no se rompen por otros. Estaban rotos. Cuando la China engancha a Benjamín Vicuña, cuando engancha a Mauro Icardi y cuando engancha a Cabré, esos matrimonios estaban rotos.

Sabrina Rojas: -¿Pero vos no sentís que a ella la erotizan los tipos casados?

Graciela: -Qué se yo, boluda. Perdón que te diga boluda. Dejate de hacer diagnósticos sin pasar por la facultad. Un ser humano es muy complejo. Lo que yo te sugeriría vos y a los que piensan que siempre está con los casados que miren su Edipo. A mí no me suena.

Sabrina: -No, a mí no me suena porque nunca me enamoré de un casado.

Natalie Weber: -Vos, Ailén, renová el software.

Ailén: -Lo voy a renovar. Tengo la mejor con Eugenia. Me importa cero lo que hace. Esto es algo que hacen público, garpa, dan rating y vamos a seguir debatiendo estos temas.

