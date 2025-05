En pie de guerra mediática con la China Suárez, Yanina Latorre sacó a la luz un affaire secreto de la actriz con un famoso.

La conductora de Sálvese quien pueda presentó un escandaloso informe de los romances que tuvo Eugenia Suárez con Nacho Viale, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi.

En ese marco, Yanina sacó a la luz que la China tuvo sexo con Santiago Maratea, influencer bajo perfil con quien no había trascendido el breve amorío.

SALIÓ A LA LUZ UN AFFEIRE SECRETO DE CHINA SUÁREZ CON UN FAMOSO

“Ella compartía lugar de trabajo con Eugenia Tobal y se lo terminó quedando con Cabré. Ella hace poco salió con (Santi) Maratea. Yo soy íntima amiga de Maratea, y le escribí ‘¿qué tiene? ¿La conch de oro?’”, reveló la conductora y panelista de LAM.

“Porque podés ser linda, pero los tipos no van solamente detrás de la belleza”, continuó Yanina.

Acto seguido, utilizó una polémica frase para referirse a la China: “En la cama todos los gatos son pardos. Mi abuela siempre decía eso. Somos todas iguales en la cama. Pero ¡qué tiene en la conch...! Los enloquece”.

Interesada en el jugoso chisme, Majo Martino le preguntó a Latorre: “¿Y qué te dijo Maratea?”

Y Yanina contestó: “Maratea no me contestó. Se rio. ¿Qué me va a decir? Es un caballero. Si me hubiera contestado algo, ya lo conté. Yo cuando no tengo data, cierro la boca”.

