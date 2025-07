Susana Giménez dejó a todos en shock con su llamado a LAM: la diva salió al aire y destrozó a Graciela Alfano, a quien no dudó de calificarla como una “piojosa”.

“Se cuelga de nosotros para tener prensa, esta hija de su madre. Esto ya me superó. Me cansé”, dijo Susana, furiosa.

“Yo nunca había hablado de las brujerías, pero me cansó”, continuó la conductora, quien afirmó que Graciela le “hizo brujería” porque la envidiaba.

Sobre las internas retro que habría tenido con Alfano, en la época que hacían teatro juntas, Susana disparó: “Tengo 28 tapados de piel, mirá si voy a aparecer con un tapado de piel de esta piojosa”.

“El único tapado de piel que tiene lo guarda en el frigorífico”, la chicaneó la diva, enojada como pocas veces en un llamado en vivo.

“Esta mina me hartó. Son 40 años. Tengo los huevos llenos de Graciela Alfano, que no existe y no va a existir en la vida”, sentenció Susana en la comunicación telefónica que tuvo con Ángel de Brito.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

SUSANA GIMÉNEZ Y GRACIELA ALFANO: EL TAPADO GATE

El “Tapado Gate” hace referencia a cuando Graciela Alfano contó que Susana Giménez, en una temporada teatral en Mar del Plata, le escondía o le cambiaba un tapado de piel (o lo usaba sin permiso) para opacarla o para aparecer mejor vestida en escena.

Según Alfano, Susana le hacía desplantes y jugadas de “estrella” para que ella pasara desapercibida.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.