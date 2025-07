Graciela Alfano habló en Puro Show sobre el enfrentamiento de la China Suárez con Benjamín Vicuña antes de su viaje a Turquía con Mauro Icardi y sorprendió al revelar un dato de la vida privada del actor.

“Yo voy al mismo gimansio que Vicuña, él va después de mí, yo voy muy temprano y lo estaban esperando por todo este tema... y el personal trainer de él dijo ‘parece que hoy no llega’”, contó la exvedette al programa de eltrece.

Respecto de las declaraciones de la actriz en contra del padre de sus hijos menores, Graciela bancó a Eugenia: “A mí cuando me jugás sucio no tengo piedad porque el otro no la tiene, cada uno actúa como quiere”.

ASÍ REACCIONÓ BENJAMÍN VICUÑA A LAS ACUSACIONES DE LA CHINA SUÁREZ

Este lunes, la China Suárez publicó un demoledor posteo en sus redes sociales acusando a Benjamín Vicuña de ser mal padre, infiel y adicto luego de que el actor decidiera revocarle un permiso para salir del país con sus hijos Amancio y Rufina.

En un largo posteo titulado “El papá del año”, la China aseguró que Vicuña “me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”. “El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, agregó.

Hacia las 20.30, el actor le respondió un mensaje a Ángel de Brito, que leyó en vivo en LAM qué piensa el actor chileno de las acusaciones vertidas en su contra. “No voy a contestar a tanto odio”, escribió Benjamín.

“La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, agregó Vicuña, evitando empeorar la ya difícil situación en la que lo puso la China con sus posteos.

