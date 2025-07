El conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña vuelve a encenderse con nuevas y explosivas revelaciones.

Según informaron en el programa Puro Show, la actriz tendría en su poder material comprometedor del actor chileno que podría salir a la luz muy pronto.

En el ciclo de eltrece se dieron detalles sobre la presunta estrategia que está llevando a cabo Eugenia contra su ex pareja.

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias reveló: “La China tenía algo de Benjamín, que si Benjamín no hacía lo que ella quería, lo iba a empezar a contar”.

A esto se sumó Pampito, quien sostuvo: “Ayer la China hizo un descargo, contó tema adicciones de Benjamín y a mí lo que me están contando con respecto a este tema... no sé Fer si vos tenés la misma información, que el próximo paso sería filtrar audios de Vicuña”.

Pero eso no sería todo ya que la China también tendría videos conforme a la información que reveló el conductor: “Material audiovisual, ese es el próximo paso, no sé qué dirá Benjamín en esos audios, y el próximo paso es un video, todo relacionado al mismo tema”.

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ CONTRA BENJAMÍN VICUÑA: “ME DA POR LAS PELOTAS”

La China Suárez habló con Gustavo Méndez tras su comunicado contra Benjamín Vicuña y enMujeres Argentinas el periodista dio a conocer el fuerte mensaje que la actriz le dejó sobre su expareja.

"Me dice la China Suárez ‘me voy unos días, tengo una reunión de trabajo’“, leyó el panelista y explicó: “Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá, tienen varias ofertas, pero se va a reunir con una que es algo que está avanzando”.

“‘Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos’”, sumó el comunicador y detalló: “Y me pone un corazón, luego le pregunto, ¿qué pasó con el comunicado? y me dijo ‘me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera cagar, me da por las pelotas’”.

