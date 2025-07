La China Suárez hundió a Benjamín Vicuña con revelaciones de la intimidad y fuertes críticas a su rol de padre. Sin embargo, tomó el camino opuesto al referirse a Nicolás Cabré.

La actriz partió rumbo a Estambul este lunes por la noche y, en la previa, fue abordada por un periodista de América, quien le consultó por su relación con Nicolás Cabré, padre de Rufina, su primogénita.

“Muy bien”, contestó la China, sin brindar más detalles y poniendo en contraste cómo se lleva con cada uno de los padres de sus hijos.

Su estadía en Turquía será más breve de lo esperado, dado que al no estar con sus hijos, volverá a la Argentina para buscarlos y trasladarlos cuando comiencen las vacaciones de invierno.

LA CHINA SUÁREZ DESTROZÓ A VICUÑA

En un fuerte descargo en Instagram, Eugenia Suárez dejó muy mal parado a Benjamín Vicuña. Irónicamente, tituló su posteo como “El papá del año”.

Foto: Instagram.

“Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’“, escribió.

A lo que agregó: “El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.