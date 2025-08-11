Moria Casán volvió a demostrar que el filtro no está en su diccionario. Invitada a Infama, la diva fue consultada por la reciente publicidad que Wanda Nara protagonizó, en la que se burla de Mauro Icardi y su “maní”.

“¿Te parece que estuvo bien que haga la publicista el maní burlándose de Mauro?”, le consultaron a Moria. Directa, respondió: “Y me parece que ya a esta altura hacen cualquier cosa todos, ¿viste? El maní, el no manó. Si le da por el billete, ella (por Wanda) va por el billete”.

Pero la frase más explosiva llegó después: “Y no sé si tiene tan maní… ¿tan chiquita la tiene? A mí me da igual el hombre que no tenga pene, que tenga pene", atinó a decir. Y cerró, despertando la risa de todo el panel: “Prefiero que el que no tenga pene, mirá lo que te digo porque es más laburante”.

MORIA CASÁN SORPRENDIÓ A MARIO PERGOLINI CON UN INESPERADO PIROPO: “¿SABÉS LO QUE ME GUSTA DE VOS?”

Si hay algo que Moria Casán nunca va a perder es la lengua filosa y la capacidad de decir lo que piensa sin anestesia. Y esta nof ue la excepción. La diva visitó el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, y terminó dejando al conductor completamente sorprendido con un inesperado piropo.

“¿Sabés lo que me gusta de vos, Mario Pergolini? Que no sos pajer...”, lanzó La One, sin filtro, en plena charla al aire. Y agregó: “No es una grosería. Quiero decir que no sos libidinoso como muchos hombres de poder en el medio. Sos un respetuoso, y eso es raro”.

Entre risas, Pergolini agradeció el “halago” como pudo, pero no dejó pasar el chiste: “Es una buena remera para hacer”, cerró el presentador, sumando al desopilante ida y vuelta con su invitada.