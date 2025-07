Agustina Kämpfer protagonizó un desopilante e inesperado momento durante su paso por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, al mostrarle la curiosa habilidad que tiene con los dedos de los pies.

“De chica me peleaba con mi hermana y me trababa las muñecas. Y yo me la sacaba de encima haciendo pinzas con los dedos de los pies. A partir de ahí lo desarrollé y le ganaba”, comenzó diciendo la periodista.

“¿Seguís teniendo esa habilidad?”, indagó el presentador, curioso. A lo que Agustina se sinceró: “Sí, he ganado apuestas. Una vez me hicieron prender un fogón con los dedos de los pies”, lanzó, mientras Mario le mostró una caja de fósforos.

“A ver, ¿qué podés hacer con fósforos y los pies?”, quiso saber Pergolini, desafiando a su invitada. Pero Kämpfer no se achicó: “Hace mucho que no hago esto y fue con un fósforo largo”.

“Me lo voy a ubicar bien porque si no de verdad me voy a prender fuego el dedo”, cerró antes de lograr prender con los dedos de sus pies un fósforo, sorprendiendo a todos los que estaban presente en el estudio con su talento oculto.

JOAQUÍN FURRIEL RECORDÓ CÓMO SE FRACTURÓ UNA VÉRTEBRA Y LA REACCIÓN QUE TUVO FRENTE A SU HIJA: “LE ACTUÉ TODO”

Invitado a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, Joaquín Furriel sorprendió con una anécdota tan dolorosa como desopilante: se fracturó una vértebra jugando con su hija y disimuló para no asustarla.

“Se me quebró la vértebra dorsal 12”, comenzó diciendo el actor sobre el accidente que sufrió mientras compartía un momento de juegos con su hija Eloísa (fruto de su relación con Paola Krum), que en ese entonces tenía apenas siete años.

Lo que ocurrió es que Joaquín cayó de la cama, sintió un dolor que lo dejó sin aire y quedó inmóvil en el piso, mientras al mismo tiempo, son{o el portero porque había llegado la pizza que pidió: “Yo le decía ‘no pasa nada, estoy bien’. Le actué todo. Fue la mejor actuación de mi vida”, confesó, entre risas. Y agregó: “Abrimos la pizza, comimos ahí mismo como si nada”.

“Duele muchísimo. Sentís que te quedás sin aire. Pero yo me quedé tirado y me la banqué. Yo decía ‘no, mañana tengo que grabar’. Entré pensando que era una pavada y terminé con un corset”, cerró el actor.

