En Socios del Espectáculo revelaron la verdad del fin del romance de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, a meses de la separación definitiva, en junio pasado.

“Con Furriel la cosa no funcionó, ella habló con él y le dijo ‘Joaco, no hagamos de esto una cosa larga, yo no voy a hablar con nadie’”, contó Rodrigo Lussich.

“¿Joaquín quedó mal, dejado?”, preguntó por su parte Paula Varela y Adrián Pallares contestó: “Creo que no, él viaja mucho por trabajo”.

CÓMO HABRÍA REACCIONADO MARCELO TINELLI ANTE EL ROMANCE DE GUILLERMINA VALDÉS Y JAVIER GARCÍA

Matías Vázquez contó en el programa matutino de eltrece cómo habría reaccionado Marcelo Tinelli ante la noticia del romance de Guillermina Valdés y el arquero Javier García, tras el fin de su relación.

“Me contaron que Tinelli explotó cuando vio la imagen que le dolió en el alma, que fue la de Guillermina subiéndose al auto del exarquero de Boca”, dijo el periodista de Socios.

