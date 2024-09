A poco de cumplir un año en pareja, en junio pasado se conoció que Joaquín Furriel y Guillermina Valdés le pusieron punto final a su historia de amor. Y sin esquivarle al tema, el actor reveló los motivos que los llevó a tomar caminos separados.

“Llevé la separación muy bien. Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar, y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba. Y listo, nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no”, comenzó diciendo el galán, en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

Sin embargo, al ser indagado por las razones que no lograron consolidar el noviazgo, Furriel prefirió no ahondar en ese tema: “Me niego a entrar en terrenos indiscretos porque no es mi estilo, pero simplemente no funcionó”.

Por otro lado, ante la consulta sobre si sigue en comunicación con Guillermina, el entrevistado se sinceró: “Sí, bueno, a veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho”.

“Todas las personas que uno conoce en la vida, por algo uno las conoce, tiene un valor. Así que estoy agradecido de haberla conocido. Pero bueno, simplemente no funcionó”, cerró Joaquín en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

LA FELICIDAD DE MARCELO TINELLI AL VER A SUS EX, GUILLERMINA VALDÉS Y PAULA ROBLES, ENTRENANDO JUNTAS

Marcelo Tinelli compartió con sus seguidores un video que refleja el gran vínculo que mantienen sus ex: Paula Robles (madre de sus hijos Juanita y Francisco) y Guillermina Valdés, con quien tuvo a Lorenzo.

“Qué lindo verlas a las dos y compartir juntos un rato en el gym”, escribió el conductor en el posteo que subió a Instagram Stories donde se ve a las mujeres riéndose mientras posan para la cámara y hacen su rutina de ejercicios.

“Van parejitas en el ejercicio de remo. Las adoro siempre @mariapaularobles314 y @guillevaldes1″, agregó Tinelli -que actualmente está en pareja con Milett Figueroa- con dos emojis de corazoncitos rojos, feliz por este presente en armonía familiar.