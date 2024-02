Una vez más, el clan Tinelli se convirtió en noticia luego de que Lucas Bertero hablara en detalle del rotundo cambio de vida que hicieron Juanita y Francisco, los hijos que Marcelo Tinelli tuvo con Paula Robles.

Así lo explicó el propio panelista de Mañísima (el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece) en vivo: “Te voy a hablar de un cambio radical de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli. Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelto gracias a otro integrante de la familia”, comenzó diciendo el periodista.

Más tarde, develó el misterio: “Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, cerró Bertero ante las cámaras.

COTI SOROKIN MANDÓ AL FRENTE A MARCELO TINELLI Y REVELÓ QUÉ PEDIDO ESPECIAL LE HIZO PARA SU BODA CON CANDE

Luego de que Marcelo Tinelli compartiera una dulce postal de su reunión familiar en Punta del Este con sus seres queridos para disfrutar de una comida peruana, Coti Sorokin mandó al frente dal conductor, y él se la devolvió con humor.

“Hoy se come en familia, comida peruana exquisita”, escribió Tinelli en una foto que subió a Instagram Stories donde se lo ve con su pareja, Milett Figueroa, Coti y Cande Tinelli, entre otras personas.

Al ver el posteo, el cantante (que está por casarse con Candelaria) reposteó la publicación con un divertido comentario: “Muy fan de todo lo peruano el Marce. Me supera a mí con la fruta ampliamente. Ahora come todo con limón, canchita y habla en neutro. Hasta nos pidió que haya en el casamiento comida peruana (fanatizado)”. Y el presentador cerró, entre risas: “Jajaja, ¡ya te voy a agarrar en una a vos! Si quieres tomar algo, dime que te provoca y te lo preparo”.