La presencia de Cande Tinelli en el streaming de Bailando 2023 no pasó desapercibida. Por el contrario, le aportó momentos picantes y divertidos al show en los chicaneros diálogos que mantuvo con su padre Marcelo Tinelli y con el jurado.

La cantante enfrentó sugerentes preguntas de Ángel de Brito sobre su casamiento con Coti Sorokin, artista con quien después de algunas idas y vueltas darán el sí el año que viene, y “apuró” al aire a Marcelo para que pague la boda.

“Estamos tramitando muchos canjes… ¡Poné la plata!”, le dijo Cande a su papá, con humor, en pleno Bailando.

CANDE TINELLI HABLÓ DE SU CASAMIENTO CON COTI SOROKIN

Ángel de Brito: -Cande, ¿llegan a marzo?

Cande Tinelli: -¿Con la organización?

Ángel: -Claro, porque me dijiste que estabas complicada. “No tengo un mango”, me dijo.

Marcelo Tinelli: -Y me mira a mí. ¿Todavía se estila que el pague el padre de la novia?

Ángel: -¿No querías una boda tradicional? ¡Te toca!

Marcelo: -Pensé que eso había quedado en el olvido.

Cande: -Estamos tramitando muchos canjes.

Ángel: -Marcelo, ponete.

Cande: -Poné la plata... Hay que respetar la tradición.

Moria Casán: -Marcelo, con los derechos de autor que cobra su yerno, que pague él. Es millonario este chabón. Con todas las canciones que tiene, que pague él. Tiene más billetes que usted.

Cande: -No, no, no...

Marcelo: -Es un groso, pero si no le corresponde, me hago cargo yo. Olvidate de todos esos canjes que conseguiste...

Cande: -¡Qué bueno! Quiero venir acá porque me decís otras cosas. Quiero venir más seguido. Lo del casamiento lo vamos a hablar acá, nunca más por teléfono.