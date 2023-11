Luego de conocerse que Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán en Uruguay en marzo del año que viene, Marcelo Tinelli aprovechó la visita de su hija en el streaming del Bailando y fue al hueso con una pregunta súper íntima.

Así fue el ida y vuelta del conductor de Bailando 2023 con su hija en el programa de América:

Marcelo: -Cande se casa, pero no sé si ha pensado tener hijos.

Cande: -¿Te gustaría ser abuelo?

M: -¡Me encantaría!

C: -¿Sí? Nunca quisiste, esa palabra no te gusta, menos en este momento.

M: -Pero, ¿por qué no? ¡Sí! Al contrario, me encantaría que me digan ‘abu’.

C: -¡Se mata!

M: -¿Cómo se mata? Pero, ¿está en tus planes ser mamá? Porque nunca lo hemos hablado.

C: -¡Sí, obvio!

M: -¿En qué tiempo, más o menos?

C: -No sé. Después del casamiento, capaz.

SE CASAN CANDE TINELLI Y COTI SOROKIN

Si bien su historia de amor tuvo varios idas y vueltas, Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan. Así lo dieron a conocer en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, donde dieron detalles de esta celebración.

“Se casan Cande Tinelli y Coti Sorokin”, reveló la panelista Maite Peñoñori después de que dieran varias pistas sobre esta información. Y sobre la parejita, que ya le habría avisado a sus invitados que la boda sería en marzo del año que viene en Punta del Este, agregó: “Están muy enamorados, muy enganchados. Ya se lo dijeron a sus familias. Quieren celebrar su amor”.

La hija de Marcelo Tinelli y el cantante pasaron por varias separaciones a lo largo de su noviazgo. Sin embargo, en el último tiempo se mostraron muy enamorados en las redes y compartieron varias postales de sus días en Europa y de las presentaciones de la joven, quien apostó de lleno a su carrera como cantante.