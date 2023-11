Candelaria Tinelli y Coti Sorokin anunciaron muy felices que, finalmente, van a caminar juntos hacia el altar. Emocionado, el papá de la cantante, Marcelo Tinelli, quiso contar públicamente esta noticia súper feliz, pero terminó generando una enorme confusión. ¿El motivo? El conductor se refirió a la cantante de una manera que muchos se preguntaron si hablaba de ella o de Micaela Tinelli.

“Se casa mi hija, se casa mi primera hija, están todos invitados y ya lo voy a hacer formal”, expresó el líder del Bailando 2023. Que hablara de su “primera hija” hizo que muchos se preguntaran si se refería a Mica Tinelli, que es su hija mayor. Sin dudas, quiso referirse a Cande, y el “primera” tiene que ver con que es la que primero tomó la decisión de casarse con respecto a sus dos hermanas.

“Mi hija se casa en Uruguay, en marzo. Se va a casar en la casa nuestra. Me he enterado de que no solo el juez de paz te puede casar, sino que el alcalde de la ciudad también está habilitado si uno lo pide. Eso me dijeron”, cerró Marcelo, muy emocionado.

CANDE TINELLI LE DEDICÓ UN DULCE MENSAJE A COTI SOROKIN EN UNA FECHA ESPECIAL

Luego de que se rumoreara con la reconciliación, finalmente Cande Tinelli ya no esconde esta nueva etapa en su vida amorosa de la mano de Coti Sorokin y lo hizo público a través de una foto que compartió en las redes.

“Feliz cumple, Roberto Fidel”, escribió la hija de Marcelo Tinelli en una imagen que posteó en Instagram Stories donde se lo ve al músico sonriendo mientras se tapa los ojos con ambas manos, en pleno festejo de esta fecha especial.

Cabe destacar que el nombre real del artista es Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, de ahí el motivo por el que la joven optó por homenajear al hombre que conquistó nuevamente su corazón con este mensaje, que sumó con emoji de un corazoncito rojo, una estrella y unas manos rezando.