Juanita Tinelli, la hija más chica de Marcelo Tinelli, fruto de su pasada relación con Paula Robles, cumplió 21 años. Muy contento y orgulloso de la joven, su papá le dedicó un conmovedor saludo de cumpleaños en Instagram junto a tiernas fotos que ilustran los momentos más felices vividos juntos.

“Feliz cumple amor mío, mi Pebe, mi escorpiana, mi compañera, mi hija amada. No creo que llegues a dimensionar lo que siento por vos. Te amo”, le escribió el conductor del Bailando 2023 a su hija modelo, que la rompe a nivel internacional.

Conmovida por el gesto de su papá, Juanita le contestó dedicándole un mensajito igual de dulce. “TE AMO, PAPÁ”, le escribió, en mayúsculas, comentario que casi alcanza los 1500 “me gusta” de parte de los seguidores del conductor. ¡Feliz cumpleaños, Juanita!

ÁNGEL DE BRITO LE ECHÓ EN CARA A MARCELO TINELLI QUE NO LE RECONOCIÓ SU ROMANCE CON MILETT FIGUEROA

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli contó lo bien que la había pasado el fin de semana yendo a votar con sus hijos y haciendo muchas cosas más, y De Brito, ni lento ni perezoso, le recordó: “Te vi haciendo pastas”, en referencia a las imágenes que compartió en redes.

“No, hizo un cocinero las pastas. Y ayer a la noche hice yo las pastas”, reconoció Marcelo, ante el reproche inminente de Ángel. “Hace un tiempito, yo puse ‘romance confirmado, bla, bla, bla’, y me escribiste ‘No, no está confirmado’, ‘No es blanqueo’, no sé qué…”, dijo el jurado.

“Me deben haber hackeado el teléfono, le escribió alguien que no era yo”, se defendió Marcelo. “Dos semanas después, te veo presentándosela a Mirtha Legrand, a Susana Giménez…”, concluyó De Brito, mientras Tinelli reconocía que las divas aman a Milett.