Desde hace varias semanas Marcelo Tinelli viene cocinando a fuego lento su romance con Milett Figueroa, pero pese a que los ciclos de espectáculos aseguraban que eran pareja, los involucrados fingían salir en compañía de amigos al teatro y a cenar.

Claro que hubo un viaje en el fin de semana de octubre que terminó por echar luz a este incipiente romance, aunque a la vuelta Marcelo le negó todo a quienes le consultaban, incluido a Ángel de Brito, que quería la primicia para LAM.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: revista Caras)

Marcelo prefirió explotar esa veta seductora en el Bailando y, como director creativo de América se salió con la suya, lo que motivó que De Brito le hiciera un insólito pase de facturas en medio ´del programa de este lunes.

Leé más:

Apareció un video que probaría que el romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa es una ficción

ÁNGEL DE BRITO LE ECHÓ EN CARA A MARCELO TINELLI QUE NO LE RECONOCIÓ SU ROMANCE CON MILETT FIGUEROA

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli contó lo bien que la había pasado el fin de semana yendo a votar con sus hijos y haciendo muchas cosas más, y De Brito, ni lento ni perezoso, le recordó: “Te vi haciendo pastas”, en referencia a las imágenes que compartió en redes.

“No, hizo un cocinero las pastas. Y ayer a la noche hice yo las pastas”, reconoció Marcelo, ante el reproche inminente de Ángel. “Hace un tiempito, yo puse ‘romance confirmado, bla, bla, bla’, y me escribiste ‘No, no está confirmado’, ‘No es blanqueo’, no sé qué…”, dijo el jurado.

Foto: América Por: Ivan Basso

“Me deben haber hackeado el teléfono, le escribió alguien que no era yo”, se defendió Marcelo. “Dos semanas después, te veo presentándosela a Mirtha Legrand, a Susana Giménez…”, concluyó De Brito, mientras Tinelli reconocía que las divas aman a Milett.

Leé más:

Milett Figueroa reveló qué miembro del círculo íntimo de Tinelli la inquieta: “Tiene la mirada súper intensa”