Tras días de minimizar el vínculo durante días Marcelo Tinelli (62) blanqueó su romance con Milett Figueroa (31) en vivo y se aseguró un pico de rating y también la atención de la prensa, y ahora ella contó qué integrante de su círculo íntimo la inquieta.

La modelo peruana visitó Noche al Dente y echó más luz sobre los detalles del inesperado romance que la unen al conductor de Bailando 2023, que la dobla en edad. “No me preocupa la edad para el amor”, dijo.

Marcelo Tinelli traicionó a Milett Figueroa (Foto: Prensa América)

Fernando Dente le preguntó sobre los familiares de Marcelo, a quienes conoció en el cumpleaños de Cande. “Yo creo que me he encontrado con seres extraordinarios. Me encantan. Cada uno de ellos es un ser especial”, lanzó Milett.

MILETT FIGUEROA CONTÓ QUÉ INTEGRANTE DEL CÍRCULO ÍNTIMO DE TINELLI LA PONE NERVIOSA

En este sentido, Dente le preguntó cómo fue su primer encuentro con El Tirr. “Cuando yo lo conocí fue en la reunión de trabajo para la firma de contrato, después de conocer a Marcelo”, contestó la modelo, y contó cuál es su opinión del músico.

“Para empezar, no lo conocía. No sabía quién era El Tirri realmente y lo observaba y lo observaba y decía… La mirada que tiene es súper intensa y entonces me di el tiempo de conocerlo y es un ser humano muy, muy divertido”, señaló Milett.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían dándose una oportunidad. (Foto: Movilpress)

“¿Viste que se hacía el chiste de que Marcelo estaba uy pegado a El Tirri todo el tiempo y que ahora el que más roto tiene el corazón es él? ¿Hacen planes diciéndole ‘Ché, Tirri, salí’? ¿Son tres a veces?”, le preguntó Dente. “Bueno, a veces sí y a veces no”, le confesó ella.

