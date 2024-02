Milett Figueroa, en el Día de los Enamorados, le preparó ceviche a Marcelo Tinelli a modo de regalo. Pero al conductor del Bailando no le gustó el plato que hizo su novia y se lo hizo saber en Instagram.

“Señores, llegó el esperado ceviche peruano hecho por Milett en el Día de San Valentín”, anunció Tinelli en un video.

Sin embargo, el resultado no convenció al conductor del Bailando: “Bueno, acabo de probar el ceviche de Milett. La verdad que no anduvo muy bien. La voluntad excelente, estuvo muy buena la idea, pero sinceramente no salió muy bien. Está desaprobado”.

A Marcelo no le gustó el regalo que le hizo Milett.

EL ROMÁNTICO MENSAJE DE MARCELO TINELLI A MILETT FIGUEROA EN SAN VALENTÍN

El mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa por San Valentín.

En el Día de San Valentín, Marcelo Tinelli le dedicó un romántico mensaje en Instagram a Milett Figueroa.

“Feliz día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo”.