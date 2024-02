A poco de que una foto que compartió Marcelo Tinelli en las redes (mostrando la mano de su novia, Milett Figueroa, luciendo un increíble anillo) despertara rumores de compromiso, Marcelo Polino habló de este tema en una nota que dio a A la tarde.

“Yo cené con ellos post la final del Bailando y tuve la posibilidad de estar con ambos. Están re enganchados y re enamorados. Tienen proyectos y planes en común”, comenzó diciendo el periodista en el programa de América.

Foto: Captura (América)

Tinelli dice que no es compromiso formal. Yo creo que no quiere formalizar el compromiso -y es lo digo yo, no es información, es una opinión mía- porque estamos a pocos días del casamiento de su hija. Entonces, me parece que no debe querer opacar el momento de su hija”, agregó en referencia a la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin que se llevará a cabo este mes. Y cerró: “Yo lo conozco mucho a Marcelo y él está emocionado porque es la primera hija que se casa”.

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI CUANDO LE PREGUNTARON SI SE COMPROMETIÓ CON MILETT FIGUEROA

Luego de las repercusiones que despertó un posteo que compartió Marcelo Tinelli en las redes donde se ve la mano de su pareja, Milett Figueroa, con una tremenda alianza (que muchos tomaron como una señal de compromiso) el conductor rompió el silencio.

En medio del debate que se dio en A la tarde sobre este tema, Tinelli irrumpió en el estudio para decir lo suyo: “No entiendo. Estoy parado en la puerta del canal y dicen ‘se comprometió Marcelo Tinelli’”, comenzó diciendo el presentador, con una sonrisa pícara.

La foto desde la cuenta de Marcelo Tinelli que encendió rumores de compromiso con su novia, Milett Figueroa. (Foto: Instagram / marcelotinelli)

“Pero regalar un anillo, ¿es compromiso para ustedes? No entiendo. Luis Ventura genera la duda. La foto es cierta, pero es un regalo a mi novia. ¿Dónde está el compromiso? Usted genera la duda”, agregó, dirigiéndose al periodista, que está reemplazando a Karina Mazzocco en la conducción.

Por último, ante la insistente pregunta si ese anillo es de compromiso, Tinelli respondió, contundente, en el programa de América: “No, le regalé un anillo a mi novia, ¿no puedo regalarle un anillo a mi novia? Menos mal que lo vi”.