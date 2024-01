Milett Figueroa no ganó el Bailando 2023 -de hecho, tuvo que irse antes por una lesión- pero se llevó un premio mayor, su sólida relación de pareja con el conductor del programa, Marcelo Tinelli, de quien se enamoró profundamente durante su participación en el certamen de baile.

En diálogo con el ciclo Amor y Fuego, Milett le hizo una fuerte declaración de amor a Marcelo. “Yo creo que en mi presente es el amor de mi vida. Sí, lo es, para los dos. Me parece que los dos estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro, siento que nos cuidamos mucho, siento que él me cuida muchísimo, amo cuidarlo y también disfruto todo, por ese lado estoy muy feliz también”, aseguró, enamorada.

En la misma línea, remarcó que todos necesitan un amor como el de ella con el conductor. “Todos necesitamos mimos, amor, cuidado, un compañero, compañera, no nos hagamos los fríos”, cerró, muy contenta y agradecida por su presente de la mano de Marcelo.

MILETT FIGUEROA LAMENTÓ HABER TENIDO QUE RENUNCIAR AL BAILANDO POR SU LESIÓN

Antes de cerrar, Milett aseguró que la entristeció haberse tenido que ir del certamen por una lesión.

“Nunca pensé que iba a ser eliminada por una lesión. Me costó aceptarlo, soy bastante competitiva. Siempre me ha gustado llegar hasta el final. Pensé en infiltrarme, pero soy alérgica a los corticoides. No me pudo infiltrar...”.

“Quería despedirme de diferente manera, con un baile o algo así, o con lo que estaba preparando, pero bueno, en el momento que estuve lo disfruté un montón, disfruté muchísimo esa temporada y bueno, aproveché muchísimo para dar a conocer mi país, mi gastronomía, conocí el amor, al amor de mi vida como le digo”, cerró, de nuevo mostrándose muy enamorada de Tinelli.