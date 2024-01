Sol 1 y Sol 2, las chicas trans que llegaron a Bailando 2023 de la mano de Romina Uhrig sobrevivieron a la eliminación de la ex Gran Hermano y ahora apuntaron contra Milett Figueroa, a quien acusaron de hacerles una fuerte advertencia sobre Marcelo Tinelli.

Este martes, Marcelo se acercó a saludar a las dos figuras, que alcanzaron la fama por su sola presencia, al lado de la pista, y ellas mandaron al frente a Milett, que estaba sentada en la sala del streaming del Bailando.

Bajo el efecto de una cerveza, Marcelo le halagó el peinado a Sol 1, mientras Sol 2 le ofrecía su cabeza para que la peine. “¿Por qué la miran a Milett?”, quiso saber Marcelo al descubrir a las Sol observando la cabina del streaming.

QUÉ LES DIJO MILETT FIGUEROA A SOL 1 Y SOL 2 SOBRE ACERCARSE A MARCVELO TINELLI

“Es que Milett nos prohíbe darte besos…”, llegó a decir Sol 2 cuando se escuchó un “¿Qué?”, y acto seguido llegó el contraataque de la pareja de Marcelo. “No mientan, que atrás les he dicho que se comporten”, dijo la modelo peruana.

“Si, por eso es que estamos tan tranquilas y ya casi no te hablamos”, reconoció Sol 2, mientras Marcelo les preguntaba: “¿Entonces no me hablaban por eso, porque estaban amenazadas por Milett?”.

“¡Qué mentirosas!”, les espetó Milett desde la cabina. “No me amenazó, me hizo una aclaración nomás”, dijo Sol 1, y ante la pregunta de Marcelo, reveló: “Me dijo ‘Te besas a mi novio, y voy a tu casa y te revuelco de los pelos’”.

