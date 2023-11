Sol 1 y Sol 2, la pareja de chicas trans que el miércoles pasado debutaron en la pista de Bailando 2023 de la mano de Romina Uhrig, revelaron que hay una figura que ni las mira cuando coinciden en el programa de Marcelo Tinelli.

En su visita a LAM, ambas apuntaron contra Flor Vigna y Marcela Feudale, locutora histórica del Bailando, también le hizo una picante crítica a la actriz y cantante.

SOL 1 Y SOL 2 REVELARON QUÉ FIGURA NO LAS SALUDA EN BAILANDO 2023

Sol 2: -Sueño con hacer la película de mi vida. En mi sueño, como yo lo tengo planeado, la gente me va a amar. Yo no quiero ser como algunos famosos que pasan por al lado tuyo y ni te saludan. Me parece de re maleducados.

Ángel de Brito: -Nombres, nombres, nombres.

Sol 2: -¿Sí? A mí me pasó con esta chica que ahora no me acuerdo el nombre…

Ángel: -La estás ninguneando...

Sol 1: -Con Flor Vigna nos pasa

Marcela Feudale: -¡Díos mío! No la podemos corregir. Es brava.

Ángel: -Acá siempre cae Flor Vigna.

Sol 2: -Yo entro al estudio y saludo al de seguridad, al de limpieza, a todos. Cuando nos vamos, lo mismo. Pero hay personas que pasan por al lado tuyo y...

Ángel: -Se saluda, básicamente.

Sol 1: -Marcelo Tinelli, que siempre pasa con el seguridad, se para y nos saluda.

Sol 2: -Entonces, bajate de ese... Pará, ¿cómo es el dicho?

Sol 1: -Que se baje del perro porque ni a un pony llega.

Ángel: -Flor Vigna, ¡bajate del perro!