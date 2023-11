Luego de varios programas de ser parte de la tribuna de Bailando 2023 y de tener pícaros diálogos con Marcelo Tinelli, Sol 1 y Sol 2 debutaron en la pista y emocionaron a todos.

Como pocas veces se la vio en televisión, Moria Casán rompió en llanto al ver que la pareja trans tuvo la oportunidad de brillar en el certamen y de contar su dura historia de vida.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Sol 2, quien fue la persona elegida por Romina Uhrig para la salsa de a tres, habló con Intrusos: “Me llevo las lágrimas de Moria Casán”.

“Hoy me pasó en maquillaje, cuando me estaban maquillando por primera vez y me estaban peinando, que vivía todo como un cuento. Lo vivo como un sueño”, dijo Sol 2, súper emocionada y agradecida a Tinelli por darle la oportunidad de visibilizar su historia y de bailar en su programa.

“Me llevo las lágrimas de Moria Casán... Fue más de lo que soñábamos. Lo que pasó fue mágico”, dijo Sol 2.

Movilizada, Sol 1, que apareció sorpresivamente en los segundos finales de la coreografía, también expresó su emoción: “Siento mucha felicidad. Nos llevamos el cariño de todas las personas, que es lo más importante para nosotras”.

Mirando con amor a su esposa, Sol 2 agregó: “Fue más de lo que soñábamos. Lo que pasó fue mágico”.

LAS CONMOVEDORAS PALABRAS DE SOL 2 A MARCELO TINELLI EN BAILANDO 2023

“Marcelo, me cambiaste la vida. Este año, que estoy con vos, pude contar que fui abusada. Pude contar quién soy. Me muestro como soy gracias a vos”, le dijo Sol 2 al conductor, con los ojos empañados.

“Soy quien quiero ser. A veces me preguntan a dónde está mi familia. Yo hace 8 meses que me operé las lolas y desde ese momento decidí ser huérfana”, aseguró con contundencia.

“Marcelo, me ayudaste a ser libre y a ser muy feliz”, finalizó, fundiéndose en un abrazo con Tinelli.