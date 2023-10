Marcelo Tinelli hizo estallar las redes sociales por el desafortunado comentario que le hizo a dos chicas trans que fueron a su programa, Bailando 2023.

El conductor fue cuestionado duro en Twitter y acusado de hacer un chiste transfóbico. Los propios compañeros de trabajo de Tinelli le advirtieron en el momento que no fue apropiado su comentario y Marcelo intentó explicarlo en vivo. Pero no pudo evitar las fuertes críticas.

“Vinieron Sol 1 y Sol 2, mis amigas. Ustedes son de las grosas. Yo no sé cómo no son jefas de coach”, dijo Tinelli, dándole pantalla a las chicas que fueron a verlo a la tribuna.

“Marce, te trajimos otro regalo y a nosotras no nos nombraste”, le reprochó una de ellas.

Y el conductor le respondió: “Ahora lo voy a ver. Me encantan las dos chicas. Un viernes las voy a invitar a tomar un Gin tonic a casa”.

Más picante que su amiga, la otra chica le contestó: “Sos re chamuyo. La invitaste a Coki Ramírez, la invitaste a Milett Figueroa, nos invitás a nosotras. Encima, me gusta el gin con pepino, como a vos”.

Fue ante esa réplica que Marcelo Tinelli derrapó: “Yo pongo el gin y vos ponés el pe...”.

LAS ADVERTENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE BAILANDO 2023 A MARCELO TINELLI

“¡Cuidado, Marcelo!”, “No, Marcelo, no es así. Decí la frutilla. Estás loco”, le gritaron algunos integrantes del programa a Tinelli.

Haciéndose eco de la sugerencia, el conductor tomó la palabra: “¿Por qué estoy loco? ¿Por qué está mal? Yo no tengo pepinos en casa, pero voy a comprar si es necesario”.

“Les estoy diciendo un jueves para mañana ‘yo pongo el gin y ustedes traigan los pepinos’. ¿Qué dije de malo? ¿No entiendo?”, intentó explicar Marcelo.

Y los reidores le contestaron: “Y, no es malo, pero no es bueno”. “Está mal, pero no tan mal”.

ACUSARON DE TRANSFÓBICO A MARCELO TINELLI EN LAS REDES SOCIALES

Por: Maria José Vitale

