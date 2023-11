Moria Casán dejó de lado la objetividad en el jurado de Bailando 2023 y le habló con el corazón a Natalie Weber. La panelista de Desayuno Americano bailó la salsa de a tres con Camila Homs, participante titular del certamen.

En la tribuna del Bailando estuvo presente Pamela David con el resto de sus compañeros de TV, quienes también terminaron llorando al oír las afectuosas palabras que Moria le dijo a Natalie, tras superar el cáncer de mama en 2017.

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE MORIA CASÁN A NATALIE WEBER

“Admiro profundamente a esta mujer por su resiliencia y por su capacidad de ganarle a la vida”, dijo la One, conmovida con Weber.

“Eligieron un tema de Olga Tañón que se llama La vida da vueltas ¡y si habrá dado vueltas para esta niña! Ella ha superado un gran problema de salud y está acá”, continuó Moria.

“Los seres resilientes, que superan, me parecen gladiadores de la vida y les tengo una profunda admiración y respeto”, aseguró Casán, conmoviendo con sus palabras a Natalie y a Camila Homs, que rompió en llanto.

“Natalie fue ‘vayaina’ mía en Incorrectas. La pasamos bomba. Tuve la suerte de conocer a tu papá, que estuvieron un tiempo sin verse y se reencontraron en Incorrectas”, recordó la One.

Siempre profesional, Moria asumió que no sería objetiva a la hora de calificar a Weber en el Bailando: “Acá hay una cosa emocional mía que me impide verles el defecto. Los vi muy bien. La actitud de Nati es impresionante. Los pasos los hizo impresionante. Antes ella no llevaba esa actitud a la cara. Ahora la actitud de ella es de fuerza, de mujer que le sigue ganando a la vida”.

“Yo no pretendo ningún golpe bajo, solo decir que te admiro profundamente. Me encanta que estés en la pista”, finalizó Moria Casán, sensibilizando a todos en el programa de Marcelo Tinelli.