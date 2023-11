Como nunca se la vio, Moria Casán lloró en Bailando 2023. Fue la historia de Sol 1 y Sol 2, un matrimonio conformado por dos chicas trans que debutaron en la pista con la salsa de tres junto a Romina Uhrig, lo que consiguió quebrantar a la diva como un reflejo de las luchas de las personas trans y del colectivo LGBTIQ+.

“Estas chicas mostraron la real marginalidad”, se sinceró la One en una nota telefónica con Intrusos, donde se lamentó por la violencia que sufre en especial la comunidad trans desde la infancia.

“Por eso las marchas del orgullo son celebración. No son para demostrar ‘mirá lo que soy’ o ‘mirá la pluma que me pongo y ando por la calle’. Estoy celebrando mi libertad. Las chicas son perseguidas. Por favor, qué es esto”, señaló, comprometida como todo un ícono de la comunidad.

MORIA CASÁN RECORDÓ A LA “MARIQUITA DEL BARRIO” DE SU INFANCIA TRAS LLORAR EN BAILANDO 2023

“Lo viví como un momento de gran emoción. Yo no pretendo dar ningún mensaje de nada. Mi esencia esa. Lo viví como una emoción mía que me llevó casi a convulsionar. ¡Se me vinieron todos los años encima!”, lanzó, entre risas en el ciclo de Flor de la Ve.

“Mi casa era como una guarida donde toda esta gente se sentía protegida. Nunca fui oportunista con el lugar que di. Sea en Gaysoline, Playa Franca o en mi casa”, afirmó.

“Porque la primera amiga que tuve era la mariquita del barrio. Sufría en su casa y yo jugaba con ella, nos poníamos tacos altos y a ver quién se movía más. Esa mariquita lloraba conmigo y hoy la honro”, afirmó, todavía conmovida.