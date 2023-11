Luego de abrir su corazón y contar los problemas que atravesó en términos de salud mental, Dani La Chepi se lució en la salsa de tres de Bailando 2023 junto a Maxi de la Cruz y su partenaire, y no pudo evitar quebrarse al escuchar las profundas palabras de Moria Casán.

“Bienvenida, Chepi. Tengo el placer de conocerte. Te conozco apenas un poco por los medios, pero es un placer tenerte sobre todo por lo que ya hablaron”, comenzó diciendo la jurada en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Estás transitando una cosa que es difícil y lo lograste. Estar en esta pista no es fácil y lo lograste, y con tu hija (Isabella) que es divina. Te auguro buenos presagio para todo”.

“Superar tu resiliencia, eso no tiene precio, tiene valor. O sea, que es extraordinario que estés acá. Te vi haciendo pucherito y moviendo tus piernitas antes de comenzar”, agregó, mientras Dani dejaba caer sus lágrimas, invadida por la emoción.

LA CONFESIÓN DE DANI LA CHEPI SOBRE SU SALUD

Una vez más, Dani La Chepi abrió su corazón y dio una extensa nota donde habló de cómo sigue de su problema de salud que la hizo alejarse de los medios y las redes por un tiempo.

“Sigo en tratamiento. Algunos días estoy feliz y otros días no me levanto del sillón, pero me permito estar cansada. A veces, entendés que no todo es el laburo. Necesité tocar fondo para volver a pensar como cuando uno era chico”, confesó la humorista en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Mi papá le decía al psicólogo ‘matalocos’. Ojalá mi viejo hubiera ido al psicólogo, quizás hoy estaría vivo. Ojalá mis viejos hubieran hecho terapia de pareja”, agregó sobre lo que fue su situación familiar.

Por otro lado, la entrevistada habló de su flamante relación con Julián, su novio: “Estoy enamorada de nuevo, después de casi dos años de ser monja. Me presentaron a un chico y primero dije que no. Y un día me dice una amiga, ‘pero salí, ¿qué vas a perder?’”.

“Yo, a los cuatro días ya me enamoro y me enamoró este muchacho. No voy a convivir ni con él ni con nadie. Él tiene hijas que ya son grandes y tiene su vida y su trabajo de todo el día. Y la realidad es que cada vez que conviví, la cag…”, añadió. Y cerró, con su característico humor: “Conviviría en una casa tipo Wanda Nara y Mauro Icardi con 15 habitaciones”.