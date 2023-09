Una vez más, Dani La Chepi abrió su corazón y dio una extensa nota donde habló de cómo sigue de su problema de salud que la hizo alejarse de los medios y las redes por un tiempo.

“Sigo en tratamiento. Algunos días estoy feliz y otros días no me levanto del sillón, pero me permito estar cansada. A veces, entendés que no todo es el laburo. Necesité tocar fondo para volver a pensar como cuando uno era chico”, confesó la humorista en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Mi papá le decía al psicólogo ‘matalocos’. Ojalá mi viejo hubiera ido al psicólogo, quizás hoy estaría vivo. Ojalá mis viejos hubieran hecho terapia de pareja”, agregó sobre lo que fue su situación familiar.

Por otro lado, la entrevistada habló de su flamante relación con Julián, su novio: “Estoy enamorada de nuevo, después de casi dos años de ser monja. Me presentaron a un chico y primero dije que no. Y un día me dice una amiga, ‘pero salí, ¿qué vas a perder?’”.

“Yo, a los cuatro días ya me enamoro y me enamoró este muchacho. No voy a convivir ni con él ni con nadie. Él tiene hijas que ya son grandes y tiene su vida y su trabajo de todo el día. Y la realidad es que cada vez que conviví, la cag…”, añadió. Y cerró, con su característico humor: “Conviviría en una casa tipo Wanda Nara y Mauro Icardi con 15 habitaciones”.

DANI LA CHEPI APARECIÓ EN LOS MEDIOS LUEGO DE SU PROBLEMA DE SALUD

“En comparación a como estaba hace tres meses atrás siento que soy Messi, pero estoy a medio motor, despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”, había dicho la influencer, en julio pasado, en una nota que dio a Intrusos.

“Hay un momento que el cuerpo no te da más. De un día para otro, se me cerró el estómago, en mi caso, que tengo anorexia nerviosa. A mí me pegó por no comer y no me pude levantar de la cama, literalmente”, detalló.

“Siempre digo que no tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación”, agregó, compartiendo un consejo para aquellos que están pasando por su misma situación.

Y cerró, a flor de piel, en el ciclo que conduce Flor de la Ve por América: “Si aprendí algo en este tiempo, es que ningún estado es permanente. Cuando te dicen ‘Detrás de toda esa oscuridad hay una luz’, si la hay. No la ves, pero la hay”.