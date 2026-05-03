Tras la confirmación de Martín Lamela de su separación de Adabel Guerrero, apareció el nombre del tercero en discordia con el que la bailarina se dejó ver en varios lugares: Rodrigo Alenaz, un hombre que no pertenece al ambiente mediático.

La noticia explotó en Puro Show, donde Pampito reveló que Adabel y Rodrigo están juntos desde hace casi dos meses. El periodista contó que manejaba el dato desde hacía un mes, pero recién ahora pudo confirmarlo tras el escándalo que se desató por la infidelidad.

Adabel Guerrero y Martín Lamela (Foto: Instagram @adabelguerrero)

Según Pampito, Rodrigo Alenaz acompaña a Adabel a todas partes y se lo vio muy presente en las funciones de Sex, la obra que ella protagoniza. “Esa noche donde anunciaron que estaba separada de su marido, Rodrigo estuvo viéndola en Sex”, detalló el conductor.

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“Es el director de Rotax, una empresa de automotores. Y de este lado viene el chimento, porque ambos estuvieron juntos en el Autódromo. Se están mostrando mucho tiempo juntos”, alertó Pampito, que contó que le contaron sobre esto el 4 de abril.

Fernanda Iglesias agregó su toque de pimienta recordando que Adabel se reía en los camarines de Sex cuando dijeron en LAM que estaba viéndose con un habitante del country donde vive. “Dijo que le causaba gracia porque se imagino a todas las mujeres del country diciendo ‘¿quién es?’”, remató la panelista.

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Fotos: captuas eltrece y YoutTube curva1kart.)

El dato que terminó de confirmar el romance fue la presencia de Valeria Archimó como celestina: según Pampito, fue ella quien presentó a Adabel y Rodrigo, ya que él es parte de su círculo cercano. Desde el panel de Puro Show recordaron además que Adabel y Martín tuvieron “varios idas y vueltas” y que incluso la bailarina llegó a proponer abrir la pareja en más de una oportunidad, e incluso lo recordó en una entrevista que le hicieron en el ciclo de eltrece.

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