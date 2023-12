Luego de que ganaran notoriedad tras ser invitadas por Kennys Palacios a la pista de Bailando 2023, Sol 1 y Sol 2 mandaron al frente al participante e íntimo amigo de Wanda Nara, con una tremenda denuncia en vivo.

Todo comenzó cuando Delfina Gérez Bosco –una de las integrantes del streaming de Intrusos- fue contundente con su pregunta: “¿Están en el bailando por Kenny?”, indagó. A lo que Sol 2 respondió: “Sí, él nos invitó porque éramos amigos, y ahora nos quiere cobrar el 50%. La primera vez que fuimos a Mendoza fue nuestra primera presencia y nosotras cobramos un cachet y él me pasó el número de cuenta para que le hagamos transferencia”.

“Kenny nos pide plata, a mí me molestó un poco. Le quisimos dar un regalo, pero quiere que sea algo muy caro, tipo un pasaje abierto sin destino”, agregó Sol 1, visiblemente enojada con Kennys.

Más tarde, durante un móvil de Intrusos, Alejandro Guatti volvió a consultarles por este tema y Sol 2 continuó con su descargo: “Nosotras recién estamos comenzando, no teníamos plata en ese momento. Esperame a que crezca y después arreglamos algo económico o lo hubieses aclarado desde el principio”.

Y cerró, tajante: “Él nos invitó como amigas para que lo vengamos a ver, pero nunca nos dijo: ‘Miren que, si les va bien, me tienen que pagar’. Pero como vio la repercusión y todo eso, nos pidió que le paguemos”.

KENNYS PALACIOS REVELÓ LA PROMESA QUE LE HIZO WANDA NARA

En medio de la expectativa por debutar en la pista de Bailando 2023, Kennys Palacios reveló la promesa que le hizo Wanda Nara si logra llegar lejos en el certamen que conducirá Marcelo Tinelli por América.

“Wanda me prometió que si llegaba a diciembre me va a ir a ver al Bailando”, comenzó diciendo el estilista en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, el entrevistado se refirió a la salud de su íntima amiga, que en los últimos tiempos se convirtió en el tema principal de los medios: “Tengo como un gran respeto a lo que es la salud, el hospital, los médicos. Al principio quedé en shock y no entendía lo que me estaban diciendo, me quedé pensando mucho y te empezás a hacer preguntas”, reflexionó.

Y agregó: “Wan es muy fuerte en ese sentido. Ella es la que lleva la batuta en todo, aparte veníamos de trabajar, de Masterchef, todo normal. Nos paralizó a todos cuando nos enteramos”.

Y cerró, sincero: “Con Wan tenemos otra relación, hace 12 años que laburamos juntos. Nosotros hablamos todos los días por teléfono, ella está apoyándome todo el tiempo, siempre al pie del cañón. Y con los hijos también me llevo bárbaro, soy como el tío postizo, con Mauro Icardi lo más, no tengo nada que decir, siempre ha sido una excelente persona conmigo, somos mucho de bromear”.