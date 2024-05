A pocos días de haber confirmado su separación de Cande Molfese, que se dio en buenos términos, Gastón Soffritti se mostró recién mudado. El actor compartió a través de sus stories de Instagram un video mostrando dónde vivirá temporalmente hasta “recuperar” su departamento.

“Bueno, estoy agotado, recién mudado, todas las bolsas, valijas y cosas tiradas por todos lados... Hicimos la técnica de meter toda la ropa en sábanas para no descolgarlas de las perchas y voy a estar aquí por un tiempito, este lugar me va a cobijar hasta recuperar mi departamento”, se lo escucha decir, mientras filmaba su nuevo hogar con sus pertenencias aún desparramadas por todos lados.

“La verdad es que no puedo estar más agradecido con Tomi, que me salvó las papas, les voy a dejar la recomendación de estos espacios, por si están buscando lugares temporales, a mí la verdad me salvó... Estaré aquí por dos meses y después volveré a mi querido Saavedra. Otra etapa, veremos cómo sigue todo esto”, cerró, esperanzado.

GASTÓN SOFFRITTI HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE CANDE MOLFESE

“Como es de público conocimiento, porque ha salido ayer en varios lugares y es cierto, con Cande estamos separados, pero está acá”, dijo el actor, enfocando con la cámara a Molfese, tomando mate.

“Nosotros no nos peleamos. Estamos acá, en este lugar, y en este momento de la vida queremos cosas diferentes”, explicó Gastón.

“Es la vida. Obvio, es doloroso...”, continuó, listo para hacerle un picante reclamo: “Recién me dijiste ‘amor’. Yo te escuché”.

Riendo, ella le respondió: “Es la costumbre”.

“Nos vamos a tener que mudar. Es un dolor de huevo, pero tampoco vamos a ser hermanitos”.

“Nos vamos a tener que mudar. Es un dolor de huevo, pero tampoco vamos a ser hermanitos, compañeros de cuarto”, concluyó el actor, dejando en claro que la pareja terminó en armonía.