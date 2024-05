Eliana Guercio dio fuertes detalles de la reconstrucción de su tobillo, fracturado en tres partes.

Seis días atrás, la panelista de El Debate fue a ver el partido que disputaba Boca y su marido, Sergio “Chiquito” Romero, ante Estudiantes de La Plata, sufrió un accidente en el estadio y terminó con su pie destrozado.

Eliana fue intervenida quirúrgicamente y contó All Access, uno de los programas de streaming de Telefe, cuan dañado tenía el tobillo y cómo será su recuperación.

“Tuve triple fractura de tobillo, luxo fractura de tobillo y comprometido el talón tibial”, dijo Guercio. Acto seguido, le puso humor al delicado episodio: “Yo si rompo, rompo todo”.

CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN DE ELIANA GUERCIO TRAS LA OPERACIÓN

Eliana Guercio aseguró que, cumplida la larga rehabilitación, su pie sanará y quedará en perfectas condiciones.

“Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”, concluyó la famosa en diálogo con All Access.

