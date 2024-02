A pocos días de que Edith Hermida se sumara al programa radial de Santiago del Moro, Eliana Guercio pegó el portazo y muchos apuntaron contra la nueva incorporación: la panelista de Bendita.

Con el escándalo desatado, Beto Casella chicaneó picantísimo a Edith antes de mostrar el informe del culebrón y luego de que la propia Hermida lo “burlara” por preguntarle a Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2023, y a su hermana gemela qué día cumplía cada una los años.

LA PICANTÍSIMA CHICANA DE BETO CASELLA A EDITH HERMIDA SOBRE ELIANA GUERCIO

Edith Hermida: -Son idénticas las chicas, Lucía de Gran Hermano y su gemela. Y uno que yo conozco les preguntó qué día nacieron.

Beto Casella: - Sabía que eran hermanas, pero dije “por ahí se llevan un año”. Yo puedo equivocarme, ¿pero sabés qué? No hago echar gente…

Edith Hermida: -Yo tampoco hago echar gente, soy un cuatro de copas.

Beto: -Es verdad, no la hiciste echar, pero le hiciste algo feo como para ella se levante y se vaya.

Edith: -No hice nada feo.

Beto: -Por ahí Guercio necesita la plata, necesita trabajar. Bueno, no, eso no este el caso. Guercio me cae bárbaro.

Edith: -Basta de mentir.

Beto: -Pero llegó Edith y Guercio se fue.

“Yo no hago echar gente”, le tiró por la cabeza Beto a Edith tras la salida de Guercio de la radio.

Tamara Pettinato: -Las cuatro de copas como Edith no pueden echar porque no tienen poder, pero sí te pueden hacer la vida imposible hasta que renuncies.

Edith: -¡Callate! ¿A quién le hago la vida imposible?

Beto: -Va por ahí... Cuando Guercio vino acá, Edith dijo “nos aporta belleza, la señora”. Es como decir “no tenés algo interesante (para decir) ...”. Era innecesario. Algo parecido pasó en la radio.

Edith: -Yo no tuve ninguna discusión con Eliana y me cae re bien. Seguramente tiene las puertas abiertas porque es un programa divino.