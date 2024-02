Eliana Guercio se fue del programa radial que conduce Santiago del Moro tras la llegada de Edith Hermida y en Socios del Espectáculo revelaron las supuestas internas.

“Lo que me dicen es, digamos, el rumrum de ahí de pasillos real es que ella se sintió muy mal cuando entró esta nueva participante”, contó Paula Varela.

Luego, dio más detalles: “Ya no era muy querida, parece que tiene modos medio complicados. Y que todos quisieron tanto a la otra que ya se sintió desplazada”.

QUÉ DIJO EDITH HERMIDA SOBRE LA SALIDA DE ELIANA GUERCIO DE EL CLUB DEL MORO

Edith Hermida habló con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre la salida de Eliana Guercio de El Club del Moro.

“¿Cómo están los ánimos dentro del equipo? Porque se ha hablado de una discordia con Guercio”, le comentó el notero y ella dijo: “No sé de dónde salió ese rumor”.

Edith Hermida habló con Socios del Espectáculo.

“No, yo por lo menos no... Santiago comunicó que no iba a venir más, pero yo no tengo ningún enfrentamiento con ella. No sé bien por qué se desvinculó”, dijo la panelista.