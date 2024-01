Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero, que están juntos hace 15 años, disfrutan de la crianza de sus cuatro hijos, Jazmín, Chloe, Meghan y Luca, a quienes, de vez en cuando, presumen con cariño y orgullo en sus redes sociales.

En Instagram, la panelista de El Debate de Gran Hermano 2023, compartió una foto muy tierna de sus tres nenas luciendo el mismo outfit. Acto seguido, también enterneció a sus seguidoras con una postal de su nene luciendo la camiseta de la Selección Argentina.

Hace poco, la modelo felicitó a Jazmín, que tiene 13 años, por su debut como modelo. Antes también había compartido las fotos de Chloé, que tiene 10, desfilando por primera vez. ¡Orgullo total!

ELIANA GUERCIO REVELÓ QUE HABLÓ CON WANDA NARA: “FUE EL DÍA QUE ME VIERON LLORANDO”

En medio de las especulaciones por la salud de Wanda Nara, Eliana Guercio reveló que charló por teléfono con la conductora y de MasterChef. “Yo hablé con Wanda y fue el día que me vieron llorando. Algunos inhumanos dudaron de mi llanto, pero hoy un periodista dijo ‘tampoco es Norma Aleandro para hacer esa actuación’”, contó Eliana en Polémica en el bar.

“Me enteré de que uno de los chicos, no voy a decir cuál para no exponerlo, le escribió a la tía (Zaira Nara) para preguntarle si era verdad que su mamá estaba enferma. Ella lo contuvo y le explicó que había que esperar los resultados. Por eso no podía entender que su papá estuviera sentado delante de mí. Estaba desencajada la realidad de lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo”, contó refiriéndose al día en que Andrés Nara fue invitado a Polémica.

Además, explicó por qué Wanda no cuenta públicamente cuál es su diagnóstico médico. “Es verdad que ella hace todo púbico, pero previo a que esto pase, habló con su hijo; ella maneja sus tiempos. Por eso está bueno dejar en claro que lo va a manejar en la privacidad”, sentenció, contundente.