Como suele ocurrir, Bendita le abrió las puertas de su programa a los participantes eliminados de Gran Hermano 2023. Pero el recibimiento de Edith Hermida a Lucía Maidana fue más que explosivo.

La panelista le dijo en la cara que estaba conforme con su eliminación del reality y la cuestionó como jugadora, logrando que se saquen chispas al aire.

Minutos después, Beto Casella anunció que Lucía no se quedaría hasta el cierre del envío. La ex Gran Hermano se levantó al aire y se despidió con amabilidad de todos, incluso de Hermida, quien no dudó en chicanearla hasta el segundo final.

LUCIA DE GRAN HERMANO SE FUE DE BENDITA TRAS EL CRUCE CON EDITH HERMIDA

Beto Casella: -Che, tengo que saludar a Lucía que se tiene que ir.

Edith Hermida: -Ay, ¿ya te vas? Con lo bien que la estamos pasando.

Lucia Maidana: -Gracias. Gracias a todos por invitarme.

Edith: -Suerte en el repechaje. Lucía al 9009 que quiere volver a entrar…

Locutor: -LucíaBendita es tendencia en Twitter.

POR QUÉ EDITH HERMIDA SE ENOJÓ CON LUCÍA MAIDANA TRAS SU EXPULSIÓN DE GRAN HERMANO

Edith se mostró muy decepcionado con el rol de Lucía en Gran Hermano. “Yo opino como televidente. Lo que yo te voy a decir no es personal. Ella decía que estaba en un grupo que era las Superpoderosas y eran las Superbobas”, dijo.

“¿Querés saber qué dijo? Gran Hermano la llamó (al confesionario) para que le diga a la gente que la deje en la casa. ¿Y sabes lo que dijo? ‘No, estoy probando otros maquillajes’. ¡Es una pavada lo que decía! ¡Se despertó en los últimos dos días!”, acusó la panelista, fiel a su estilo.

“¡Se acordó tarde!”, acusó Edith, a lo que Lucía le replicó que “lo disfrutó mucho”. “Y bueno, pero no está para disfrutar ahí”, insistió Edith, y la salteña no se quedó atrás: “Sí, también estábamos jugando, solo que la gente no se da cuenta. Estamos en otro juego diferente”, aseguró.