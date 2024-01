Carla se fue de la casa de Gran Hermano 2023 y en El Debate no le perdonaron ni sus polémicos dichos sobre sus compañeros, ni las palabras afectuosas que les dedicó en su salida. La acusaron de falsa y la más indignada fue Eliana Guercio.

“En 2023 hablar de los cuerpos de las personas, atrasa. Hablaste de los dientes, de Florencia… Horrible todo”, se despachó con Chula en el piso. “La primera vez que vos lloraste le dije a todos ‘no le creo una lágrima’. Me pareció una falta de respeto absoluta”, arremetió.

“Me parece que entraste planeando irte, hacerte famosa para vender tu negocio. Yo soy madre, tengo 47 años, tengo cuatro hijos y sé perfectamente que a las 24 horas de no ver a mi hija no me voy a poner a hacer un berrinche en la cama y los adoro igual o más que vos”, lanzó, a quemarropa dejando sorprendida a la participante.

ELIANA GUERCIO CRUZÓ CON TODO A CARLA EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO 2023

La esposa de Chiquito Romero fue durísima con Carla y la acusó de tener todo premeditado. “Vos planeaste esto para que te vea todo el mundo, te divertís un rato, te mira toda la gente en la casa más famosa y después vuelvo para charlar con mis amigas lo bueno que estuvo entrar a la casa de Gran Hermano”, arrojó, sin pausa.

“Para mí fue una falta de respeto para todos nosotros que estamos acá, llegamos temprano y nos ocupamos de hacer el análisis de un juego que es para ganar y no para ‘me hago famosa y veo que hago con eso’. Mucha gente quiso entrar para cumplir un sueño por una necesidad. Me parece egoísta”, siguió, verborrágica. Santiago del Moro intervino en ese momento para que Carla pueda defensa.

“El día que agarré la foto de mi hijo y me metí a la cama, si eso fue actuado merezco estar…”, señaló, pero la panelista la interrumpió. “Malísimo de lo actuado. ¿Tenés el síndrome del ojo seco?”, arrojó, a pura ironía. “Si no me viste las lágrimas tendrás vos un problema de vista”, alcanzó a decir Chula, molesta. ¡Tremendo!