A pocas horas de abandonar la casa de Gran Hermano 2023 por voluntad propia, Carla De Stéfano fue implacable con Denisse González, una de las participantes que viene teniendo el perfil más bajo de la casa… ¡y le dedicó una catarata de frases tremendas, como ya lo había hecho con Florencia Cabrera!

“Parece que está flotando en el espacio. Aparte, las caras que hace. La agarraría y la despabilaría. Le falta adrenalina. Tiene 21 años y lo único que la veo hacer es piedra, papel o tijera”.

“La tengo montada en un huevo. Categoría no caracol, ya babosa. Es un ‘sub caracol’. ¿Viste cuando la gente te muestra un programa que va a la luna? Así camina ella, como los astronautas”, arrancó, filosísima.

“Parece que está flotando en el espacio. Aparte, las caras que hace. La agarraría y la despabilaría. Le falta adrenalina. Tiene 21 años y lo único que la veo hacer es piedra, papel o tijera”, lanzó Chula conversando con Florencia y Joel en el sauna.

Foto: Captura de TV Por: Ivan Basso

CARLA SE DESPACHÓ CON GANAS CONTRA DENISSE EN GRAN HERMANO 2023: “ESTÁ DESESPERADA”

“Segundo, es amarreta. Cómo le cuesta... ¡Qué desgraciada! Ella tiene dos cosos gigantes de maquillajes y a nosotras no nos dejaron entrar nada. Le pedí el delineador el primer día y el segundo día ya se quejó de que se lo pedí porque se le gasta”, la criticó.

“¿Tanto le cuesta prestar un labial rojo? Si te termina, estamos todas sin pintar, ya está. No tenes por qué ser la única que está maquillada en la casa. El otro día la miraba desde la cama... media hora para hacerse una cola de caballo. Tiene 21 años y lo más importante para ella es poder verse al espejo. No me cae bien”, siguió, entre carcajadas.

También cuestionó que haya sido una de las más elegidas de la casa como la más linda. “No fue la que más levantó, es la que más desesperada está. Prueba con uno y con otro para ver quien le da bola. Yo si fuera hombre, una muchacha tan babosa no me mueve un pelo, le falta vida, personalidad y algo interesante”, concluyó.