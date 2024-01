Luego de haber dejado en claro en varias oportunidades sus intenciones de abandonar la casa de Gran Hermano, finalmente Carla Stéfano anunció que en unos días más dejara el reality de Telefe.

Así lo dio a conocer Santiago del Moro en vivo: “No vamos a decir qué día, pero la semana próxima vos vas a abandonar la casa. ¿Es así?”, indagó el conductor, para ver si la participante seguía manteniendo su postura.

Fue entonces que Carla se confesó frente a sus compañeros con lágrimas en los ojos: “Es así. Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

“Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”.

ASÍ FUE EL APASIONADO BESO ENTRE SABRINA Y DENISSE EN LA POOL PARTY DE GRAN HERMANO

El acercamiento que había tenido Denisse González con Alan Simone en Gran Hermano 2023 se vio frenada luego de que el joven se mostrara más cerca de Sabrina Cortes, lo que hizo pensar que podía nacer una rivalidad entre las chicas.

Sin embargo, en la pool party que se armó en la casa, Denisse y Sabrina sorprendieron al darse un apasionado beso con todos sus compañeros como testigos, y dejando en claro el gran vínculo que existe entre ellas.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

De esta manera, el fogoso chape entre las chicas (que compartió la cuenta oficial de Instagram del programa de Telefe, @granhermanoar) se robó todas las miradas en la fiesta que se hizo para para festejar los cumpleaños de Emma Vich y Lucía Maidana, y no pasó desapercibido para ninguno de los hermanitos.