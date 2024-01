Cuando Joel Ojeda le pidió a Emmanuel Vitch (31) que le cuente al detalle su vida, jamás se imaginó que el peluquero cordobés revelaría con tantos detalles el tremendo sufrimiento que atravesó de niño, ni mucho menos que le revelaría que fue abusado sexualmente por un primo y por un amigo de la familia.

“Nací en Córdoba Capital y pasé una infancia de cosas lindas hasta los 3 o 4 años, que era cuando mi mamá me ponía Xuxa. Creo que desde esa edad ya era gay”, arrancó su relato en el sauna.

“Después, empezaron los conflictos matrimoniales. Todos los problemas habidos y por haber. No teníamos un peso partido a la mitad. Comíamos algo que nos daba mi abuela”, continuó sobre la pobreza que padeció junto a sus hermanos.

Emmanuel Vich de Gran Hermano 2023.

En ese punto, enfatizó: “Íbamos a la casa de un primo que abusaba de mí y nunca dije nada”.

“Después de eso, a los nueve años, también me abusó otra persona. Un amigo de la familia”, continuó.

POR QUÉ EMMA NUNCA DENUNCIÓ LOS ABUSOS SEXUALES INFANTILES

Ahí, Emma le sacó la duda a Joel: “Nunca lo denuncié, pasó el tiempo. No se hablaban de esas cosas antes”,

“No me creían. Yo eso lo conté a los días. No me creyeron. Me dijeron ‘no, imposible’. Y luego empecé a crecer, con 11, 12 años, ellos empiezan a separarse, y no sé si se peleaban por mí o porque era gay”, enfatizó.

Hasta que reveló la peor parte de una historia: “Ahí fue cuando me fui, porque me dijeron que si no me gustaba eso, me fuera de la casa”.

“No tuve más relación con mis viejos hasta que me casé con Nico. Fue gracias a él que fue mi vida cambiando. Encima, yo re quería estar con ellos. Con mi vieja más que todos”.

“Yo quiero que mi vieja me dé un beso, un abrazo, que está todo bien. O que me pida perdón porque sufrí todas esas cosas. Me encantaría”, concluyó Emma conmovido.