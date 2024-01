Lo que comenzó como un mensaje más que Eliana Guercio le envió a Ángel de Brito para Nazarena Vélez, terminó en una tremenda confesión sin filtro de la exangelita contra la panelista con quien trabajó varios años atrás.

“Me acaba de llegar un mensaje muy lindo, Nazarena. Dice ‘preguntale a Nazarena si me quiere’. Quiero tu respuesta real y sincera como siempre, nada de risas, nada de caretas. Este mensaje lo firma Eliana Guercio”, lanzó el conductor de LAM.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que después de pensarlo unos segundos, Nazarena –que estaba en un móvil junto a Marixa Balli desde Villa Carlos Paz- respondió: “Querer no la quiero. Nunca la quise, pero porque estábamos como en veredas enfrentadas. Yo estaba en un momento de mi vida donde lo único que me importaba era el laburo, estaba laburando muchísimo, y ella tuvo actitudes chot…”.

Ángel de Brito: “Me acaba de llegar un mensaje muy lindo, Nazarena. Dice ‘preguntale a Nazarena si me quiere’. Quiero tu respuesta real y sincera como siempre, nada de risas, nada de caretas. Este mensaje lo firma Eliana Guercio”.

“En el fondo, no me parece una mala mina y verla con su familia, con sus hijos y como se la jugó por su familia, me hizo respetarla mucho porque yo pensé que era de otra manera. Pero nunca la quise, no te puedo mentir. Pero no me cae mal”, continuó.

Tras escucharla, el presentador dio a conocer el final del mensaje de Guercio: “‘Vas a ver que Nazarena te va a decir que sí'. Error Eliana Guercio, me dijo que no te quiere así que lo lamento. Y me agrega: ‘Decile que yo estoy muy contenta de verla bien, no pasa nada’”.

Nazarena Vélez: “Querer no la quiero. Nunca la quise, pero porque estábamos como en veredas enfrentadas. Yo estaba en un momento de mi vida donde lo único que me importaba era el laburo, estaba laburando muchísimo, y ella tuvo actitudes chot…”.

En ese momento, la actriz atinó a agarrarse la cara, entre risas y algo nerviosa, y cerró reafirmando su postura: “Vamos para atrás. De verdad, no me parece una mala mina, pero es verdad que no la quiero”.

¡Qué momento!

LA EMOCIÓN DE NAZARENA VÉLEZ AL DESPEDIRSE DE LAM

Nazarena Vélez se emocionó al despedirse de LAM –el programa que conduce Ángel de Brito por América- y no descartó volver a ser parte de las angelitas en el 2024.

“No voy a llorar”, atinó a decir la panelista, después de ver un informe con distintos momentos de su paso por el ciclo y de sus idas y vueltas con sus compañeras, quienes le demostraron su cariño en todo momento.

“Fue muy difícil tomar la decisión porque esto es un éxito y bajarte de un éxito es muy difícil. Yo laburo hace 35 años y no toda la vida te cruzás con éxitos”.

“Entré por un mes para ver, porque sí. Cuando me llamó Lucas me dijo ‘no tengas miedo, vení por un mes y fijate como te sentís’. Voy a manifestar y vuelvo en marzo”, agregó, con el deseo de regresar a su puesto en el primer trimestre de 2024.

“La pasé muy bien, es un clima muy lindo. La gente habla de LAM, somos un éxito. Fue muy difícil tomar la decisión porque esto es un éxito y bajarte de un éxito es muy difícil. Yo laburo hace 35 años y no toda la vida te cruzás con éxitos”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Pero bueno, yo tengo que ir a hacer teatro, estoy muy contenta de ir a Carlos Paz, voy a laburar de lunes a lunes toda la temporada. Estoy muy contenta de ir, pero de verdad, tengo el corazón... repito, voy a manifestar volver a LAM”.