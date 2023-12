Este martes, Fernanda Iglesias contó en LAM que Daniel Agostini se divorció de su esposa Laura y reveló que existe una causa penal elevada contra el cantante que está sustentada en una serie de audios de alto calibre entre los que sobresale uno en el que asegura que “no va a parar hasta ver muerta a Nazarena Vélez”.

“Es todo muy horrible lo que me contaron”, adelantó Iglesias, y reveló que el entorno del músico está horrorizado. “Gente que era amiga y tuvo que distanciarse por las cosas que hacía y por cómo la trataba a ella, su mujer, Laura”, explicó .

“Hay audios terribles, de amigos de él que no creían lo que decía Laura entonces pusieron micrófonos, y grabaron. Son audios en los que él decía que quería matar gente, que ella era una pu…, que a Nazarena hasta verla muerta no iba a parar”, sintetizó Fernanda, ante la mirada de la actriz, que regresó al panel esta semana.

QUÉ DIJO NAZARENA SOBRE LOS ESCANDALOSOS AUDIOS DE DANIEL AGOSTINI EN LOS QUE DICE QUE LA QUIERE VER MUERTA

Iglesias contó que el principal motivo del conflicto en el divorcio de Agostini y Laura es la vivienda que comparten: “Él no transa con el tema de la casa, que es lo mismo que le hizo a Naza”. “Ellos habían comprado una casa en Canning. Los dos habían puesto plata y la venden para darle la parte a Nazarena, y comprar la casa donde viven ahora”, contó Fernanda.

“Nazarena termina cediendo y él pone la casa a nombre de él. Entonces, Laura pierde su parte de la propiedad y él ahora no quiere irse. Los niños viven ahí y cuando ella va, él se va y cuando él está ahí, es ella la que se va”, explicó.

Algunos minutos después, De Brito le pidió a Nazarena su opinión, y la actriz no se anduvo con vueltas. “Tenemos relación, la justa y necesaria, solo cuando pasa algo con nuestro hijo El Chyno. No hablo con él hace dos años. (…) A mí me lleva a un momento muy doloroso en el que le rompí el auto y estuve tres meses sin ver a mi hijo”, explicó sobre ese tremendo episodio.

NAZARENA VÉLEZ RECORDÓ EL TREMENDO EPISODIO EN EL QUE DESTRUYÓ EL AUTOMÓVIL DE DANIEL AGOSTINI Y LE SECUESTRÓ A SU PERRO

“Ahí fue cuando me vine Córdoba, donde estaba haciendo Los Grimaldi y le rompí el auto. Tuve que llamar (a mi abogado) Béccar Varela, y fue todo un lío hasta que me saltó la térmica y fui a la casa. Lo tenía al Chyno con una reja, y la put… a Laura. ¡Lo que no le dije! Le pédía que me abra la puerta como madre, y ahí le rompí el auto y le secuestré el perro. Saca lo peor de mí”, reconoció Nazarena.

“Me decía ‘Vos sos una loca p… y lo voy a demostrar. ¿Sabés lo que pasa? En el medio de todo esto, el Chyno lo ama mucho a Daniel y están por sacar un tema juntos”, se justificó Nazarena.

“Nada de lo que estoy escuchando no me sorprende, y a Laura, con todo lo que la put… ese día, ahora la entiendo porque ella siempre le creyó a su marido. Es una muy buena mina, y lo es con el Chyno”, cerró Nazarena.

