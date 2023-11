Lejos de que el cruce de chicanas entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito quedaran en el pasado, una vez más el conductor de Socios del Espectáculo arremetió contra el presentador de LAM después de revelar haberse sentido mal con los dichos de Nazarena Vélez.

Todo comenzó cuando Adrián Pallares retomó la pelea que surgió entre el periodista y Marina Calabró tras anunciar su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor. Allí, se dirigió directamente a la angelita: “Para aclararle a Nazarena, a quien adoro desde hace años, y que dice ‘ellos son los ofendidos’. Yo ni siquiera sé si estoy ofendido, de verdad”, lanzó.

Rodrigo Lussich: “A mí me duele de tu parte, Nazarena. De parte de él (por De Brito) no me duele nada porque es una basura; pero de tu parte, sí me duele”.

Tras escucharlo, Lussich tomó la palabra: “Me extraña de Nazarena a quien le tenemos con cariño y con quien siempre hemos sido buena gente como ella con nosotros, y no es algo de lo que haya que jactarse ser buena gente. Pero digo, ya el otro día la vi reírse exageradamente”.

“La verdad, duele de tu parte, Nazarena. A ver, entendemos dónde trabajas y que estés del lado que quiera estar, pero la verdad es que duele como creo que podría dolerle a cualquiera de las chicas que se burlaran de tu conductor”, agregó.

Y cerró, tajante y sin filtro contra su colega: “Me parece que no hace falta. Pero bueno, a mí me duele de tu parte. De parte de él (por De Brito) no me duele nada porque es una basura; pero de tu parte, sí me duele”.

RODRIGO LUSSICH EXPLOTÓ SIN FILTRO CONTRA ÁNGEL DE BRITO

Cuando Rodrigo Lussich reveló en Twitter que Marina Calabró se había separado de Martín Albrecht, luego de 10 años de relación, Ángel de Brito chicaneó al conductor de Socios del Espectáculo y ahora el uruguayo lo fulminó en vivo.

“No me ganó una obsesión con vos, Ángel de Brito. En todo caso mirate al espejo, porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años...”.

Entonces, ironizó con el conducto de LAM (América): “¡Porque te jodió que ocupemos tu lugar (acá en las mañanas de eltrece) y vos no te fuiste a Telefe! Sos vos el que está caliente y obsesionado con nosotros”.

“Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias, que lo único que hacemos es bailar, ta-ta-ta, todos los días sistemáticamente nos tenés de hijos. Nosotros a veces enganchamos, a veces no picamos. Adri es mucho más tranquilo que yo, que saldría con una ametralladora todos los días”, continuó. Y cerró: “Es más lo que me censuro que lo que hablo, porque sino da lugar a que venga una réplica, eso vuelve y podemos estar así toda la vida”.