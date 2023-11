El conflicto que desató el anuncio de la separación de Marina Calabró desató una inesperada guerra entre periodistas de espectáculos. Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo se sinceró sobre por qué hoy no puede reconciliarse con la periodista tras tildarlo de “traidor”.

“No digo que no tenga retorno la situación en el tiempo, pero si hablamos de reconciliar tenemos que asumir que los dos nos equivocamos”.

“Después de la charla que tuve el domingo con Marina, en la cual me pidió disculpas por haber dicho que era una traición, y después ver que lo sigue diciendo, que no lo desmiente”, empezó diciendo en su ciclo.

“Después de que Marina no se lo desmiente a la otra parte, que está interesada en destruirnos permanentemente, que es el programa del ‘choriplanero’ del chimento esta versión, yo lo que digo es que hoy no tengo ganas de acercarme”, señaló, dándole un “palazo” a Ángel de Brito.

Foto: Captura de TV

RODRIGO LUSSICH CONTÓ SI PODRÍA RECONCILIARSE CON MARINA CALABRÓ

“No digo que no tenga retorno la situación en el tiempo, pero si hablamos de reconciliar tenemos que asumir que los dos nos equivocamos”, manifestó, sobre la conductora de La Nación+.

“Asumir que me equivoqué en poner un tweet sin avisarle y ella en decirle a la otra parte que yo la había traicionado, y después insiste con eso y no lo desmiente para no quedar mal con la otra parte”, aseveró, en alusión al conductor de LAM como a Yanina Latorre.

“Si ella no admite que ella no dijo eso y que yo no la traicioné, tiene que admitir que nos lo contó y eso la deja en una situación donde está tironeada por las dos partes. Ella no le quiere confesar a la otra parte que nos lo contó a nosotros”, concluyó, picante.