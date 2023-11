La polémica que se desató entre Marina Calabró y Rodrigo Lussich, como parte de una guerra mayor que involucró a Ángel de Brito y Yanina Latorre, tuvo un nuevo capítulo. Hoy en Socios del espectáculo salió al cruce con todo, defendió la postura de su compañero de ciclo, y lanzó un fuerte descargo.

“Hay una sola verdad. La única verdad es que cuando Marina nos contó no dijo ‘no lo cuenten’, no dijo ‘lo va a contar otra persona’. No nos dijo nada de todo eso”, señaló, luego de ser acusados de “traición”.

“Hay una sola verdad y el resto no lo es”, se despachó, luego de que Rodrigo contó que Marina estaba separada de Martín Albrecht, desatando un escándalo con el conductor de LAM y su picantísima panelista.

Foto: Captura de TV

ADRIÁN PALLARES ENFURECIÓ POR LA POLÉMICA CON MARINA CALABRÓ

El periodista saltó por ser acusado de faltarle a su amistad con la conductora de La Nación+ y disparó.

“Seguramente en el enojo de Marina cuando habla con Yanina le puso una carga emocional… Pero la verdad es una sola. No hay dos. Que después se haya sentido dolida, es otra cosa”, señaló.

“Lo importante es que ahora Marina está tranquila. Si hemos contribuido a que se sienta mal, pedimos las disculpas. ¡Hay una sola verdad!”, exclamó una vez, enojadísimo.