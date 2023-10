La aparente traición de Rodrigo Lussich a Marina Calabró, que fogonean Ángel de Brito y Yanina Latorre desde LAM, traspasó los límites de la amistad de ambos periodistas para transformarse en una guerra de programas de chimentos que acaparó la atención de la TV.

Tras los cruces en redes y al aire entre Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y Ángel de Brito, Yanina Latorre metió su opinión aduciendo una comunicación exclusiva con Marina, y aprovechó para fustigar a Lussich a gusto y piacere.

“Te revienta que te boludeemos, que te primeriemos y me tratas de cornuda y hablas de mi dignidad. El que no tiene dignidad y es un pobre tipo sos vos”, dijo Latorre este lunes desde la cabina del streaming de Bailando 2023 transmitiendo para LAM.

QUÉ LE RESPONDIÓ RODRIGO LUSSICH A YANINA LATORRE TRAS SUS FUERTES COMENTARIOS SOBRE ÉL

Este martes en Poco correctos, Ronnie Arias le preguntó a Rodrigo qué opinión le merece Yanina y si tenía algo para contestarle. “Ella dice que nunca la vio llorar así a Marina y todos los que conocemos sabemos que ella es llorona”, dijo Rodrigo, que contó que él envidia a gente así.

“Ella se agarra de todo lo que le dijo Marina para batir el parche, decirme traidor, etc. Ahí es donde digo ‘Hasta acá’ porque que Ángel de Brito y Yanina me den clases de cómo tratar a sus afectos, cuando él traicionó a su amiga Andrea Taboada y la echó como un perro”

“Que a Yanina Latorre le machacan los cuernos no es el tema. A mí no me importa nada. Interpretó mal porque tienen una comprensión de textos muy limitada”, agregó Rodrigo. “Yo lo que dije es que, a raíz de su situación de cuernos, expuso a sus seres queridos paseándose por toda la TV argentina, tirando su dignidad al barro”, explicó.

“¿Y qué cree, que al otro día en el colegio no le iban a decir a sus hijos ‘¿Viste lo que le hicieron a tu vieja?’. Eso es exponer a los seres queridos por un punto de rating y que nuestras familias se tengan que bancar una exposición semejante”, señaló Lussich.

