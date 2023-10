La grieta entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito fue tan grande que Carlos Monti fijó su postura, y eligió un bando de forma contundente.

“Decirle a alguien que es un fracasado, cuando el tipo está en eltrece a la mañana, a mí no me parece”, arrancó el conductor de Entrometidos en la tarde.

“No me parece. Qué quieren que les diga. Es mi opinión”, continuó.

En ese punto, Monti analizó: “Por ahí Ángel lo sopesa desde otro tamiz y piensa que el programa no funciona como debería haber funcionado, o como funcionaba LAM, que funcionaba muy bien”.

“Pero bueno, son miradas, opiniones”, cerró.

LA CRITICA DE CARLOS MONTI A ÁNGEL DE BRITO

Por otra parte, Carlos Monti también repudió el golpe bajo de Ángel de Brito a Adrián Pallares en su desafortunado posteo.

“Cada uno puede poner el apelativo que quiera atacar al otro con lo que quiera en cuanto a lo laboral. Pero cuando se meten en la cuestión personal, a mí en particular no me gusta”, enfatizó.

Al final, Carlos Monti explicó que Adrián Pallares no salió al cruce de Ángel de Brito porque “es perfil bajo”.