El cruento enfrentamiento de Rodrigo Lussich y Ángel de Brito explotó a raíz de una controversia respecto de la primicia de la separación de Marina Calabró, pero viene de larga data y el conductor de Socios del Espectáculo lo reveló mientras además chicaneó a Jorge Rial.

“Es una anécdota menor que me pasó a mí. Ni siquiera lo responsabilizo a Ángel porque no fue ni consciente de la situación. No me lo hizo a mí. Pero me a mí me generó un antes y un después en el trato desde lo humano”, comenzó el uruguayo.

Entonces, Lussich contó que el quiebre se produjo cuando fue con una amiga admiradora de Romina Yan al conmovedor homenaje que en 2018 se le hizo con el show Vive Ro, en el Gran Rex.

“Llorabas de la emoción por lo que sucedía”, contextualizó.

Ahí describió el desaire: “Lo que me chocó fue que sobre el final del espectáculo nos invitaron a todos a darnos la mano para lanzar una plegaria en homenaje a Romina. (…) Mi amiga le da la mano a Ángel, que la miró y le dijo ‘¿te parece?’, y se guardó la mano en el bolsillo”.

“Ese día yo pasé a la vereda de enfrente de Ángel de Brito”, remató.

LA PICANTE REFERENCIA DE RODRIGO LUSSICH A JORGE RIAL EN LA RÉPLICA A ÁNGEL DE BRITO

“Puede ser el mejor del medio, el número 1, el que tiene la mejor información, las primicias el rating…”, continuó Lussich.

Hasta que chicaneó: “Generar todo lo que genera. Será el sucesor de Jorge Rial…”

“¡Qué miedo! Allá él…”, cerró Rodrigo Lussich su repudio a Ángel de Brito con palito para Jorge Rial.