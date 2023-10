El tremendo cruce mediático entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito a raíz del tweet de la discordia sobre la separación de Marina Calabró, generó que el conductor de Socios del espectáculo lanzara una serie de epítetos en caliente sobre su par de LAM.

“Choriplanero del chimento”, fue la definición que utilizó Lussich sobre De Brito, que respondió con un fuerte descargo en el que acusó a sus ex compañeros de Los profesionales de “lacras” y los acusó de “comérsela doblada cuando Rial se metió con la sexualidad de Pallares”, en referencia a un episodio de marzo del 2022.

El conductor se cansó de su compañero en Socios del espectáculo. Por: eltrece

En Entrometidos en la tarde, Carlos Monti y su equipo debatieron sobre este potente cruce entre conductores, y calificaron al mensaje que De Brito “fijó” en su cuenta de Twitter de “tremenda” a raíz de definiciones tales como “fracasados”, “basuras” y “traidores”.

Leé más:

La reacción en caliente de Rodrigo Lussich tras el enojo de Marina Calabró por anunciar su separación

LAS FUERTES CRÍTICAS QUE GENERÓ EL TWEET DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE RODRIGO LUSSICH Y ADRIÁN PALLARES

“Fijó el tweet para que lo primero que veas cuando entrás a su perfil sea esto. La verdad es que es bastante agresivo. Meterse con la sexualidad Pallares me parece que no viene al tema. Me parece que hoy en día tampoco tenemos que hablar de la sexualidad y como se percibe cada uno”, señaló Meli Vinci.

“Que se tiren con los programas, con el rating, con los canales… Es parte del folklore y está todo bárbaro. Ahora, cuando te metés con cuestiones muy personales, guarda, porque del otro lado también pueden y ahí entramos en una guerra que no sabemos cómo puede terminar” advirtió Carlos Monti.

“Cuando digo ‘cuestiones personales’, abarca todas, entonces me parece que son golpes bajos innecesarios. Además, hasta donde sé, Marina sigue siendo amiga de Rodrigo”, agregó el conductor, que le dio paso a una inquietud de Juan Etchegoyen.

“Ahora pasó lo de Marina, pero la guerra de Ángel con Lussich y con Pallares viene desde hace años. Me parece que acá se utiliza lo de Marina para tirarse dardos de un lado al otro, y me pregunto si cuando Ángel menciona la palabra sexualidad, ¿puede llegar esta guerra a la justicia o ustedes creen que muere acá?”, quiso saber el conductor de Mitre Live, frente a la cara de incertidumbre de Monti.

Leé más:

Dura réplica de Ángel de Brito a Rodrigo Lussich y fuerte golpe bajo contra Adrián Pallares