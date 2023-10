Por más que Marina Calabró se separó de Martín Albrecht a principios de junio, la reciente confirmación pública de la ruptura sensibilizó a la periodista, quien se quebró en vivo al reconocer el fuerte reclamo que le hizo su hija adolescente.

El detonante del incontenible llanto de la columnista de Lanata sin filtro cuando en Entrometidos indagaron cómo le comunicó la noticia a Mía (14): “Esa es una gran pregunta…”.

Tras un suspiro, Marina intentó contener las lágrimas, pidió “perdón” por el incómodo momento y aclaró: “Dieron en una tecla muy sensible”.

Ahí, Calabró explicó: “El viernes me encaró, porque me vio llorando por todos lados por todo esto”.

En ese punto tranquilizó al equipo de Carlos Monti: “Yo soy llorona, el público ya lo sabe, no se asusten. No es una puesta en escena, estoy vulnerable”.

Y retomó: “Mía me dijo algo que me partió. Me dijo ‘mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido por favor que trates de estar bien y no llorar más’. Y la verdad que me dio como una puñalada, y me hizo tomar consciencia de que tiene razón”.

“Me dijo ‘mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido por favor que trates de estar bien y no llorar más’. Y la verdad que me dio como una puñalada, y me hizo tomar consciencia de que tiene razón”.

EL COMPROMISO DE MARINA CALABRÓ CON SU HIJA TRAS SEPARARSE DE MARTÍN ALBRECHT

“Me dijo ‘me angustia mucho verte así, a veces no sé cómo decírtelo, no sé qué hacer para ayudarte’. Ahí tomé consciencia de que basta, paro de sufrir. Basta. Es muy fuerte que una hija diga eso”, continuó.

“Mi desafío y compromiso con ella es estar bien, dejar de llorar y recomponerme”, cerró Marina Calabró.